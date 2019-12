AZ-trainer Slot blikt terug: "Het is terecht dat we zoveel complimenten krijgen"

ALKMAAR - De voetballers van AZ liggen bij te komen op een tropisch strand of brengen tijd door met familie en vrienden. En dat kunnen ze doen met een tevreden gevoel. De Alkmaarders staan in de eredivisie op plek twee en straks mogen ze een vervolg geven aan de Europa League en KNVB-beker. Trainer Arne Slot en aanvoerder Teun Koopmeiners kijken uitgebreid terug naar afgelopen maanden. "Er is geen enkel punt gestolen op basis van het veldspel."

Teun Koopmeiners is deze winterstopperiode op safari met zijn vriendin in Tanzania en later nog een paar dagen op het strand van de eilandengroep Seychellen. Trainer Arne Slot brengt vooral tijd door met zijn familie in het oosten van ons land. Allebei hielden ze een kleine kater over aan de nederlaag tegen Sparta, maar verder kijkend dan de wedstrijd in Rotterdam zijn ze vooral tevreden. Koopmeiners: "We horen in de top twee van de competitie."