Geweigerde passagier achtervolgt en mishandelt buschauffeuse in Haarlem

HAARLEM - Een 37-jarige buschauffeuse uit Zaandam is gistermiddag tijdens haar werk achtervolgd en daarna mishandeld. Ze kreeg bij de halte aan de Wilhelminastraat in Haarlem een klap in het gezicht van een agressieve man. De politie zet vol in op het vinden van deze dader.

De buschauffeuse reed gistermiddag rond 15.45 uur weg bij station Haarlem. Op dat moment kwam een man aanrennen die nog meewilde. Omdat hij te laat was, liet de chauffeuse hem niet instappen.

Dat schoot de man overduidelijk in het verkeerde keelgat. Hij stapte op zijn vouwfiets en achtervolgde de bus. Bij de eerstvolgende halte aan de Wilhelminastraat stapte hij in de bus, sloeg de vrouw in haar gezicht, stapte weer uit en ging er op zijn fiets vandoor richting de Tempeliersstraat.

Zoektocht naar dader

De chauffeuse is nagekeken in de ambulance, maar heeft geen ernstig letsel. Wel is ze 'enorm geschrokken', zo laat een politiewoordvoerder weten. "Dit is voor ons ook een zogeheten 'hoge impact-zaak'. We hebben inmiddels ook beelden van het incident en willen deze man zo snel mogelijk opsporen."

In een gistermiddag verspreide Burgernet-melding wordt gesproken van een lichtgetinte man met een bril.