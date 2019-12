Vrachtwagen met boomstammen gekanteld op N201: weg nog uren dicht

UITHOORN - Een aanhanger van een vrachtwagen is vanochtend op de N201 tussen Hoofddorp en Uithoorn gekanteld en daarbij een lading boomstammen verloren. Het hout ligt verspreid over de weg, die daardoor tot ongeveer 11.00 uur dichtblijft.

De ANWB meldt dat het ongeluk gebeurde tussen Uithoorn en het Amstel-Aquaduct. Weginspecteur Wesley van de provincie meldt dat de weg op het genoemde traject in beide richtingen dicht is.

Op foto's van de weginspecteur is te zien dat de aanhanger is gekanteld, maar de trekker nog overeind staat. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.