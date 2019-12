Code geel tijdens jaarwisseling: kans op zeer dichte mist

Die omstandigheden worden verergerd door het vuurwerk, aldus het KNMI. Er staat weinig wind, waardoor kruitdampen blijven hangen.

Smog

Daardoor is ook de luchtkwaliteit, voornamelijk rond steden, erg slecht. Een hoge concentratie fijnstof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie en verergering van astma, zo meldt het RIVM. Vooral mensen met longaandoeningen kunnen last krijgen.

Hardnekkige mist

Naast de mist tijdens de jaarwisseling kan er ook overdag mist ontstaan. Waar deze mist hangt, kan deze mogelijk de hele dag duren. In het noorden zijn er echter ook zonnige perioden. De maximumtemperaturen lopen uiteen van 3 graden in hardnekkige mistgebieden tot 8 graden in het noorden.

Nieuwjaarsdag begint op veel plaatsen mistig, vooral in het noorden. In de loop van de dag lost de mist geleidelijk op en breekt de zon door, maar de mist kan lokaal hardnekkig zijn.