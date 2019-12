Tweetal opgepakt voor 'vuurwerkmishandeling' Siebe (73) uit Andijk

De twee verdachten hebben zich vanmorgen gemeld op het politiebureau. Leeftijd en geslacht zijn nog niet bekendgemaakt.

De twee worden ervan verdacht de 73-jarige man te hebben mishandeld, nadat hij een opmerking maakte over het vuurwerk. Volgens het slachtoffer werd hij onder meer tegen zijn hoofd getrapt.

Foto's mogelijke daders

De politie laat verder weten dat er online namen en foto's circuleren van mogelijke daders, maar benadrukt dat dit niet de gezochte personen zijn. Het verspreiden van die foto's is strafbaar. "Het onderzoek is in volle gang", aldus de politiewoordvoerder.

Zondag, de dag na de mishandeling, sprak NH Nieuws met de 73-jarige Siebe. Bekijk hieronder zijn verhaal.