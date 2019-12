HILVERSUM - Een auto aan de Mincklersstraat in Hilversum is vannacht uitgebrand. De brand zou zijn aangestoken.

Rond tien over één werd de brand gemeld.

Een getuige meldt dat omwonenden verklaarden minuten voor de brand knallen van vuurwerk te horen. Het is niet duidelijk of vuurwerk ook de oorzaak is van de brand.

De brandweer zou wel uitgaan van brandstichting.

De auto is door een bergingsbedrijf weggesleept.