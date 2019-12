HUIZEN - Een auto is vanavond op de Nieuwe Bussumerweg in Huizen tegen een lantaarnpaal gebotst.

Volgens een getuige is de bestuurder van het voertuig naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend.

Evenmin is bekend hoe de auto tegen de lantaarnpaal is gebotst. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De auto is geborgen.