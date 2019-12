Drukke tijden voor Hoornse vuurwerkhandhavers: "We sturen ze door naar Halt!"

Meldingen van inwoners komen veel binnen via hun Facebookpagina . Zo ook over een groepje kinderen dat vuurwerk afsteekt. Maar als de handhavers de jongens aanspreken, blijkt het om de zogenaamd categorie één vuurwerk te gaan. En dat mag je het hele jaar door afsteken.

Continu hoor je knallen, maar ook daar zien ze niemand. "De geluidsgolven van vuurwerk weerkaatsen overal. Het opsporen is moeilijk. Dat is wel eens frustrerend, maar dat is niet anders."

Even later is het wel raak als ze een groepje van vier op heterdaad betrappen. "Ze staken vuurwerk af in een ontluchtingsgat van een woning. Daarvan zeiden we: 'dit kan echt niet'. En die zijn doorverwezen naar Bureau Halt."

Zijn collega vult aan: "We hebben tot nu toe acht jongeren doorgestuurd naar Halt. Eentje koos voor een bekeuring, maar dan heb je tot je achttiende dus wel een strafblad."

Aanloop naar jaarwisseling was rustiger

De aanloop richting de vuurwerkverkoop (vanaf 28 december) rustiger dan vorig jaar. Volgens de mannen het resultaat van de voorlichting die wordt gegeven vanuit de gemeente en de hulpdiensten. Maar sinds afgelopen weekend is het weer ouderwets raak.

En dat de handhavers jongeren, vaak kinderen, dan staande houden zien ze niet als een overbodige luxe. "Veel mensen, maar ook dieren ondervinden overlast van vuurwerk. Mijn ervaring is dat de ouders er juist achter staan dat hun kinderen worden doorverwezen naar Bureau Halt."