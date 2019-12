AMSTERDAM - Bij een schietpartij aan de Ruys de Beerenbrouckstraat in de Amsterdamse wijk Geuzenveld is een persoon gewond geraakt.

De schietpartij gebeurde iets voor 20.00 uur. Het is nog niet bekend of de politie iemand heeft kunnen aanhouden.

Ook is het niet bekend hoe ernstig de persoon gewond is geraakt. Volgens de politie is het slachtoffer niet in levensgevaar.