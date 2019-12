Etos-personeel gaat staken bij hoofdkantoor Ahold in Zaandam

BEVERWIJK - De stakende medewerkers van het Etos-distributiecentrum in Beverwijk gaan morgen naar het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. Ze willen op een ludieke manier actie gaan voeren. Er worden namelijk kruimels op de stoep gestort, omdat 'het het bedrijf liever wat kruimels toewerpt dan echt voor zijn medewerkers zorgt'.

Dat valt te lezen in een persbericht van vakbond FNV Handel.

De meer dan honderd medewerkers strijden nu al voor de achtste dag voor een beter loon. Volgens Ali Aklakouch, bestuurder van FNV, krijgen de werknemers er al jaren nauwelijks loon bij. "En dat terwijl alles duurder wordt", aldus de Aklakouch. Het personeel eist in 2020 een loonsverhoging van vijf procent.

Wij zijn boos

Vooralsnog geeft Etos niet thuis. "Wij zijn boos, maar we vechten verder tegen de Etos", zo vertelde logistiek medewerker Onur eerder tegen NH Nieuws. Ook collega Kees toonde zich strijdbaar. "Je bent gewoon een nummer. We moeten voor onszelf opkomen. We gaan niet weg zonder die vijf procent loonsverhoging."

Lege schappen

Door de stakingen, die vorige week begonnen, zijn de schappen in de Etos-winkels behoorlijk leeg en hebben de winkels limieten voor het bijbestellen van producten. Om lege schappen te voorkomen, zette het Ahold-concern medewerkers in vanuit onder andere het distributiecentrum van Albert Heijn.