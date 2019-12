Voor alle leeftijden: jong en oud blèren mee met Queen en The Beatles bij Live2000

Met meezingmiddagjes wordt ook de jongste bezoekers geleerd op welke muziek papa en mama vroeger helemaal uit hun bol gingen. "Mijn zoontje is net acht geworden. Als we samen radio luisteren en er komen oude liedjes voorbij dan vraagt hij: moet dat nou, pap? Even later neuriet hij zelf die liedjes mee", vertelt een vader.

Muziekhelden van vroeger

Hilversum Marketing wil met Live2000 de bezoekers van de Top 2000 in Beeld en Geluid ook naar het centrum - en dus de winkels - trekken. Daarbij wordt gedacht aan alle leeftijden. "Door diensten als Spotify komen kinderen steeds vaker in aanraking met de muziekhelden van vroeger", weet Live2000-organisator Wilco Witte, in het dagelijks leven directeur van het Hilversumse poppodium De Vorstin.

Tot en met morgen is er nog van alles te doen in Hilversum. Zo spelen onder meer coverbands de tent op het Marktplein plat. "We hebben elke avond zo rond de vijfhonderd bezoekers per band."

