Notoire telefoondief slaat opnieuw toe, nu in de Noordkop

SCHAGEN - De man die op listige wijze telefoons van mensen steelt, heeft opnieuw toegeslagen in Noord-Holland. Dit keer stal hij meerdere mobieltjes op plekken in de Noordkop.

Dat meldt de politie Schagen vandaag. De dief sloeg de afgelopen week minstens drie keer toe. Een nagelstudio in Schagen, een kapsalon in Callantsoog en een bedrijf in Den Helder moesten er allemaal aan geloven. "De recherche heeft de zaak in onderzoek", aldus de politie.

De man gaat op een sluwe manier te werk. Hij loopt met een plattegrond naar iemand toe en vraagt dan de weg. Ondertussen legt hij de kaart op een telefoon of portemonnee, en pakt die ongezien op samen met de kaart als hij wegloopt.

Bewakingsbeelden van een eerdere diefstal in een winkel in Purmerend werden massaal gedeeld op Facebook. De man blijkt tot in Limburg herkend te worden.

'Ik weet niet waar ik ben'

Nicolette en haar klant hadden de truc snel in de gaten, maar waren helaas alsnog te laat. De man kwam aanzetten met een kaart uit Woerden, maar het ging zo snel dat niemand dat kon zien. "Ik weet niet waar ik ben", zou de man geroepen hebben.

Signalement

De politie zegt dat de man in heel Nederland actief is en geeft een signalement af. "De dief is meestal gekleed in een zwarte jas met een bontkraag en draagt een petje.