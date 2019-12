Vandalen breken in bij voetbalclub en 'rauzen alleen de snoepkast leeg'

BOVENKARSPEL - "Ze hebben zelfs de fooienpot laten staan", vertelt penningmeester Ron Bijleveld. Het was maar een vreemde inbraak, gisteravond bij voetbalvereniging K.G.B. in Bovenkarspel. Het hek werd kapotgeknipt, de voorruit ingegooid en de dieven gingen er enkel vandoor met snoep.

Om 22.30 uur kreeg het bestuur van de club een melding dat het alarm was afgegaan in de kantine. "Gelukkig hebben we dat goed geregeld, want daardoor waren ze heel snel weg." Toen Ron aankwam met collega's, trof hij een flinke ravage aan. "Ze hadden het - net nieuw vervangen - hek doorgeknipt. Ze hebben toen een baksteen gepakt en door de ruit van de voordeur gegooid en de hele snoepkast leeg gerausd."

Quote

De club denkt dat jongeren het hebben gedaan. "Volwassen mensen nemen op zijn minst de wijn mee, of de drie flatscreens die er hangen. Deze jongens hebben zelfs de fooienpot op de bar laten staan."

Balen

Ondanks dat er geen ernstige financiële schade is geleden, baalt de club wel. "Dit is ontzettend vervelend. Vooral de rotzooi en de boosheid blijft achter. Maar het waren onnozele figuren, denken we. Als je zoveel schade maakt, en alleen maar snoep meeneemt."

De voetbalclub heeft al bewaking hangen in de kleedkamer, omdat daar ook al eerder iets is gestolen. "Maar die komt er dus nu ook in de kantine", sluit Ron af.