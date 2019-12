Man die zonder te betalen gokte op Hilversumse gokkasten 'won' 3.500 euro

HILVERSUM - De man die de afgelopen maanden zonder er voor te betalen heeft gegokt op gokkasten van Hilversumse cafés heeft een bedrag tussen de 3.000 en 3.500 euro 'gewonnen'. Dat denkt de politie. De man is onlangs aangehouden.

De gokker manipuleerde de gokkast door niet een muntje, maar een stuk plastic in het gleufje van de gokkast te gooien.

De zwendel van de man kwam aan het licht toen de eigenaar van het Hilversumse café Dudok vond dat hij de gokkast in zijn zaak wel heel snel achter elkaar moest bijvullen. De politie verspreidde vervolgens beelden van de man die gemaakt waren door beveiligingscamera's. De gokker kreeg twee weken om zich te melden, maar deed dat niet.

De beveiligingsbeelden zorgden er wel voor dat de man herkend werd toen hij in het gokken was in een ander café. Daar kon de politie hem aanhouden.