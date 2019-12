Haarlemse Molenwijk geteisterd door auto-inbrekers: "Al meer dan twintig ruiten ingeslagen"

"Ik woon hier al ruim veertig jaar en ik heb dit nog nooit meegemaakt", aldus een inwoner van de Haarlemse Molenwijk. Veel Molenwijkers hadden zich de feestdagen wat vrolijker voorgesteld, want in de buurt zijn de afgelopen dagen ruim twintig auto's vernield.

Het gebeurt altijd 's nachts en bij bijna alle auto's is de schade hetzelfde. Het raam naast de passagiersstoel is ingeslagen en het dashboardkastje overhoop gehaald. De buit lijkt tot nu toe minimaal te zijn. "Ze hebben bij mij alleen de lifehammer meegenomen", aldus Marianne Huesken, één de van de gedupeerden.

Niet bevroren, maar ingeslagen

"Zondagochtend wilden we naar de duinen gaan en ik wilde een kaartje uit de auto pakken. Toen dacht ik 'wat gek dat dat ene raam niet bevroren is', maar dat bleek dus ingeslagen te zijn", aldus Huesken.

Ook zij heeft een noodruit, net als vele andere gedupeerden in de buurt. De lifehammer die de dieven uit haar auto meenamen, is waarschijnlijk bij een volgende kraak gebruikt. "Bij de auto naast die van mij was de autoruit ook ingeslagen."

Kraak op Kerstavond

"Ze hebben wel mijn dashboardkastje doorzocht, maar niks meegenomen", aldus Jan de Lang. Ook bij hem is de ruit bij de passagiersstoel ingeslagen. Zijn auto staat ruim honderd meter verder dan die van Marianne Huesken, in een andere straat.

"Bij mij is het op Kerstavond gebeurd, mijn buurman kwam ons waarschuwen." Hij heeft geen idee wie het op de auto's in de Molenwijk heeft gemunt, Huesken ook niet. "Het is heel vervelend. Je hebt er echt veel last van. Ik wilde schaatsen op tv gaan kijken, maar moest hier dus mee aan de slag. Gedoe allemaal."