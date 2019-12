Jongens bedreigd en beroofd tijdens illegale vuurwerkdeal in park Haarlem

HAARLEM - Twee minderjarige jongens zijn gistermiddag beroofd in het Engelandpark in Haarlem. Dat gebeurde tijdens een afspraak om illegaal vuurwerk te kopen.

De twee jongens hadden via internet afgesproken om de verkoper in het Engelandpark te ontmoeten. Toen ze daar aankwamen, kregen ze echter niet de gewenste illegale spullen mee. In plaats daarvan werden ze door een groep van vijf jongeren bedreigd en beroofd van onder andere hun geld.

Signalement

Alle vijf de berovers zijn tussen de 16 en 18 jaar oud en droegen donkere tot zwarte kleding. Een van hen was blank en de andere vier lichtgetint. Eén van de daders had zwart lang haar en een ander was in bezit van een scooter van het merk Zip. Hij droeg een systeemhelm.

Mensen die meer weten of iets gezien hebben, kunnen contact opnemen met de politie.