Muiden rouwt om omgekomen tiener: geen feest en oproep tot geen vuurwerk

MUIDEN - Muiden rouwt om het jonge meisje dat is omgekomen als gevolg van de woningbrand afgelopen week. Uit respect voor haar en haar nabestaanden is een nieuwjaarsfeest afgelast en wordt opgeroepen om geen vuurwerk af te steken.

Het jonge meisje raakte vorige week zwaargewond toen er 's ochtends plots brand ontstond in het huis aan de Hellingstraat waar ze lag te slapen. Twee andere jongeren die ook thuis waren, konden zich op tijd bevrijden. Het meisje was er meteen na de brand al slecht aan toe en moest op straat worden gereanimeerd. Vrijdag overleed ze aan haar verwondingen.

"Muiden is een kleine hechte gemeenschap. Het is echt een ongelofelijk drama"

De dood van het meisje slaat in het kleine stadje in als een bom. Voor de deur van de woning ligt ondertussen een flink aantal bloemen. "Iedereen kent haar wel of kent wel weer iemand die op de een of andere manier dichtbij haar staat. Ze zat hier ook op school en Muiden is wat dat betreft echt een kleine hechte gemeenschap. Het is echt een ongelofelijk drama", vertelt Muider Roy Moolhuizen, die morgennacht een klein nieuwjaarsfeest op de Groote Zeesluis zou houden.

Feest afgelast

Dat feest gaat morgen niet door. "Het lijkt ons niet gepast om vrolijk feest te gaan vieren op de sluis, terwijl haar ouders en andere nabestaanden even verderop nog in diepe rouw zitten. We hebben het feest dus afgelast, het komt volgend jaar wel weer. We zullen Oud en Nieuw gewoon thuis gaan vieren. Wij hebben thuis ook besloten geen vuurwerk af te steken."

Geen vuurwerk

De oproep om tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk af te steken klinkt vaker. Muiders roepen hun stadsgenoten op social media op om uit respect voor het overleden meisje geen vuurwerk af te steken. Daar wordt her en der al gehoor aan gegeven. "Het zou heel mooi zijn als mensen in Muiden er rekening mee houden", vertelt Moolhuizen. "Het zou in ieder geval al heel fijn zijn als het knalvuurwerk achterwege wordt gelaten."

Muiders die geen vuurwerk af gaan steken laten weten om middernacht een kaarsje te branden voor het overleden meisje.