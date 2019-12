Ingebroken bij Danny de Munk: 'Tyfuslijers! Ik heb alles op de camera'

Danny de Munk is slachtoffer geworden van een woninginbraak . Volgens de zanger zouden vier mannen met een ladder, via het dak, zijn woning in zijn geklommen.

De BN'er was naar verluidt net één dag op vakantie, toen het brutale kwartet z'n slag sloeg. Een buurman ontdekte dat er was ingebroken en alarmeerde de hulpdiensten.

Natte kleding

De politie is nog op zoek naar één of meerdere verdachten. In een Burgernetmelding wordt gevraagd om uit te kijken naar een persoon in natte kleding en mogelijk een schoen zou missen.