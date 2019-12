Brand in schuur bij huis in Ouderkerk aan de Amstel, buren tijdelijk huizen uit

Voor een brand in een schuur bij een huis in Ouderkerk aan de Amstel is vannacht groot alarm geslagen. Er zijn geen mensen gewond geraakt.

Bij de brand is de schuur zwaar beschadigd geraakt. Er is ook veel schade aan een in de schuur geparkeerde auto.

Wie last had van de rook, werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.