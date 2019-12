Zwaargewond hert uit lijden verlost in Velsen-Zuid: "Waarschijnlijk aangevallen"

Een boswachter heeft eerder deze week in Velsen-Zuid een zwaargewond hert uit z'n lijden verlost. De dierenambulance vermoedt dat het dier is aangevallen door een loslopende hond.

Het zwaargewonde hert werd aangetroffen op Landgoed Beeckestijn, schrijft de Stichting Dierenambulance Velsen op Facebook. "Gelukkig waren er bezorgde hondeneigenaren en omstanders die hun hond hebben aangelijnd en ons direct hebben gebeld."

Het dier bleek zwaargewond aan z'n achterpoten en veel pijn te lijden, schrijft de Dierenambulance. "Het hert was niet meer te redden en is door de boswachter uit z'n lijden verlost."

'Veel stress'

De vrijwilligers van de dierenambulance vermoeden dat het het hert is opgejaagd door een hond. "Dit lijkt voor de honden misschien spelen, maar voor herten is dit vele malen minder leuk. Herten voelen zich bedreigd, met als gevolg erg veel stress [...] Waarschijnlijk is dit hert tijdens een poging tot vluchten van achteren aangevallen."

De Dierenambulance roept - mede namens de boswachter - hondeneigenaren dan ook op hun viervoeters aan te lijnen en afstand tot herten en andere dieren te bewaren.