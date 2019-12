Enorme drukte bij overdekte wintermarkt in Amsterdam: "Kom een andere dag"

De organisatie van het Amsterdamse Winterparadijs, een soort overdekte kerstmarkt in congrescentrum RAI, waarschuwt bezoekers voor grote drukte. Mensen die van plan zijn om vanmiddag nog naar het evenement in de RAI te gaan wordt afgeraden om te komen.

Bij de ingang buiten en bij verschillende attracties stonden begin van de middag rijen van tientallen meters. Via Facebook roept de organisatie hun bezoekers op om later deze week te komen of in de avond na 18.00 uur.

Een jaar geleden waarschuwde de organisatie ook al voor drukte voor de ingang. Toen werd bezoekers ook gevraagd het evenement op een andere dag of een later moment te bezoeken.