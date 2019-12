Syriëganger (28) opgepakt op Schiphol, 4-jarig kind naar Kinderbescherming

De krant schrijft dat Turkije het Nederlandse Openbaar Ministerie bijtijds op de hoogte had gebracht van de uitzetting van twee 'Nederlandse terroristen'. Daardoor was het mogelijk om marechaussees naar Turkije te sturen, en de vrouw en haar kind al tijdens de reis te 'begeleiden'.

De vrouw uit Gouda is één van de vrouwen die zich op 30 oktober op de Nederlandse ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara meldden. Ze vertelden het ambassadepersoneel dat ze waren ontsnapt uit een gevangenenkamp in Syrië, waar veel buitenlandse IS-aanhangers door Koerden worden vastgehouden.

IS-strijders in Turkse gevangenissen

Behalve naar Nederland heeft Turkije de afgelopen weken ook Syriëgangers met de Franse en Duitse nationaliteit teruggestuurd naar Frankrijk en Duitsland. Volgens de Turkse president Erdogan zitten er nog zo'n 1.200 IS-strijders vast in Turkse gevangenissen.

Ruim een maand geleden keerden twee vrouwen (24 en 25) uit Tilburg en Apeldoorn terug in Nederland. Ook de 24-jarige vrouw had zich op de ambassade in Ankara gemeld, waarna haar Nederlandse nationaliteit werd ingetrokken en ze werd teruggestuurd. Ook zij is bij aankomst op Schiphol vastgezet, net als de 25-jarige Syriëganger.