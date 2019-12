Spaarndammers grijpen beruchte vervalser bij supermarkt: "Vergist in saamhorigheid"

SPAARNDAM - Een beruchte oplichter is gistermiddag gepakt nadat hij voor de zoveelste keer had toegeslagen bij een vestiging van Albert Heijn in Spaarndam. De man zou in de regio voor honderden euro's aan vervalste spaarzegelboekjes hebben ingeleverd.

Gistermiddag werd de man herkend door een oplettende kassière van de supermarkt. Volgens Han Bouwens, eigenaar van de winkel, stond zijn personeel al 'op scherp'.

"Iedereen wist wie hij was, want ik had beelden verspreid onder medewerkers. Hij komt één keer in de zoveel tijd voorbij. Hij had ons al een paar keer te grazen genomen."

'Komt niet aan mijn appie'

Nadat de vervalser werd aangesproken door een medewerker, ging hij er snel vandoor. Maar wat er toen gebeurde, verraste zelfs Bouwens. "Het halve dorp ging erachteraan. De oplichter heeft zich in de saamhorigheid van Spaarndam vergist."

De klanten en de medewerkers van de supermarkt wisten de man in no-time te stoppen, waarna hij net buiten het dorp kon worden overgedragen aan de politie.