Explosievenexperts in Hilversumse woonwijk vanwege gevaarlijk vuurwerk

Dat gebeurde op de Luitgardeweg, nabij het Theater Gooiland. Het vuurwerk lag onder meer op straat en in een bestelbusje, melden meerdere getuigen aan NH Nieuws.

Een man zou even daarvoor een deel van het vuurwerk in de straat hebben afgestoken. Daarna ging het weg in een bestelbusje, maar werd volgens een getuige enige tijd later aangehouden.