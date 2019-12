Waarschuwingen voor spekgladde wegen, KNMI geeft 'code geel'

"Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden", schrijft het KNMI. "Pas uw rijgedrag aan."

Er is vanochtend sprake van lichte vorst in onze regio, waardoor het spekglad kan zijn op sommige wegen. Rondom Amsterdam was het zelfs -1,6 graden vannacht. In de Kop van Noord-Holland daalde het kwik naar -1,3.

Lelijke val

In Haarlem raakte een fietser lelijk gewond toen zij op de Kruisweg onderuit ging bij het stationsviadcut. Ze kwam met haar hoofd tegen de stenen en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

In Middenbeemster schoot een auto uit de bocht op de N244. De bestuurder van de auto, een vrouw, moest naar het ziekenhuis worden gebracht.