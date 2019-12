Één arrestatie bij auto-ongeluk N245 bij Alkmaar: voertuig blijkt gestolen

ALKMAAR - Twee auto's zijn zojuist tegen elkaar gebotst op een kruispunt van de Schagerweg (N245) in Alkmaar. Één bestuurder is aangehouden, omdat die persoon reed in een gestolen voertuig.

Inter Visual Studio / Martin van Leeuwen

Het gebeurde rond kwart over zes. Het kruispunt is ter hoogte van De Keesman en Laan van Darmstadt, richting winkelcentrum De Mare (zie kaart). De politie kon geen gewonden bevestigen, maar beide auto's zijn zwaar gehavend. Gevlucht De inzittende van de rode auto verklaarde volgens een getuige aan de politie dat de bestuurder weggerend is. Een woordvoerder van de politie laat weten aan NH Nieuws: "Er is een persoon meegenomen naar het politiebureau. Na check van het nummerbord bleek dat hij reed in een gestolen auto." Tekst loopt door onder de kaart en de foto.

Inter Visual Studio / Martin van Leeuwen

Een getuige meldt aan NH Nieuws dat er een vrouw is afgevoerd naar het ziekenhuis, maar dit kon de politie niet bevestigen. Alcohol De verkeersongelukkenanalyse (VOA) doet om dit moment onderzoek op de plek van het ongeluk. De politie onderzoekt ook of er mogelijk alcohol in het spel is, want dat zou een van de automobilisten hebben verklaard.