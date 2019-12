Wijk aan Zeese KNRM-familie zwaait Beverwijkse redder (72) uit

WIJK AAN ZEE - Zeg je KNRM Wijk aan Zee, dan zeg je Andre van der Linde (72). Maar na 41 jaar zit het er na een indrukwekkend afscheid in het kustdorp toch echt voor hem op. "En dat doet toch wat met je."

"Maar het is tegelijkertijd ook goed zo. Als tegenwoordig de pieper gaat dan denk ik: oké, weer een kitesurfer. Ik heb hier een mooie tijd gehad", aldus de vrijwilliger.

Als Van der Linde vamiddag voor de laatste keer reddingboot Donateur heeft gelanceerd, ontsteken zijn collega's rode noodsignalen. "Dat getuigt van respect voor mijn tijd hier bij de post en dat is natuurlijk prachtig", vertelt de chauffeur van de bootwagen aan NH Nieuws.

"De sleutel van het boothuis hou ik nog wel bij me"

Quote

Na meer dan 41 jaar neemt Andre van der Linde uit Beverwijk met een glimlach afscheid van de KNRM in Wijk aan Zee. Tekst gaat verder onder de foto.

Van der Linde, die zich sinds 1978 inspannende als hulpverlener, begon als 'helper'. De laatste 24 jaar was hij chauffeur van de bootwagen. "Op 11 januari is hier nog een borrel en dan lever ik ook officieel mijn pieper in."

Toch zullen zijn collega's hem vast nog wel eens een keer tegen het lijf lopen. "De sleutel van het boothuis hou ik nog wel bij me", lacht hij. "Dan kan ik ze af en toe toch nog even helpen."