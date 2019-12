Noord-Hollands succes op NK Afstanden in Heerenveen

HEERENVEEN - Schaatster Esmee Visser heeft tijdens de NK Afstanden beslag gelegd op de nationele titel op de 3000 meter. De Beinsdorpse finishte in een tijd van 4.01,28 en dat was genoeg voor de eerste plaats.

Irene Schouten uit Andijk eindigde met een tijd van 4.01,80 op de tweede plaats, terwijl Carlijn Achtereekte (4.02,20) brons pakte. Het was de eerste keer dat Visser Nederlands kampioen werd op de 3000 meter. Door deze prestatie hebben Visser, Schouten en Achtereekte ook direct tickets voor de EK afstanden (komende maand in Heerenveen) en de WK afstanden in Salt Lake City (half februari) bemachtigd.

Verweij

Eerder op de dag veroverde Koen Verweij het brons op de 1500 meter bij de mannen. De Noord-Hollander zag dat alleen Thomas Krol (eerste) en Patrick Roest (tweede) sneller waren dan zijn de tijd die hij zelf reed (1.45,89).