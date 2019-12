Verpeste feestdagen: brandstichting en vernielingen bij snackbar Joyce

DIRKSHORN - Voor Joyce de Korte Danenberg eindigde kerst dit jaar in mineur. In de nacht van Tweede Kerstdag zijn bij haar snackbar Tante Lien in Dirkshorn twee bloempotten vernield en is er brand gesticht bij een schuurtje in de tuin.

De brand had voor veel schade kunnen zorgen, want het schuurtje staat tussen twee woonhuizen in. Omdat het hout nat was, liep het uiteindelijk met een sisser af.

NH Nieuws

"Ik hoop heel erg dat ze in ieder geval de dader weten te vinden", zegt buurman Kees Francis. "Want dit raakt kant noch wal, om elkaar in zo'n kleine gemeenschap dwars te zitten." 'Hopelijk schade verhalen' Joyce hoopt dat mensen die meer informatie hebben over de dader zich melden. "Dan hoop ik dat we er wat aan kunnen doen. Misschien dat we de schade er wel op kunnen verhalen."