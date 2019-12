Grote klimaatactie Schiphol vandaag dunnetjes overgedaan

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De activisten willen met hun demonstraties Schiphol duidelijk maken dat zij een klimaatplan eisen, waarin een krimp van de luchtvaart centraal staat.

Van loco-burgemeester Jurgen Nobel had Extinction Rebellion voor vandaag toestemming gekregen om met maximaal 20 mensen op Schiphol Plaza te komen demonstreren. Bij het vorige protest kwamen honderden activisten van Greenpeace en Extinction Rebellion naar Schiphol en een deel van Plaza bezetten. Dat protest was van te voren door de gemeente verboden. Alle activisten werden toen door de Koninlijke Marechaussee de gemeente uitgezet en 25 mensen werden gearresteerd.

Spandoek

Vandaag hielden de demonstranten zich nagenoeg aan alle vele voorwaarden die van te voren door de gemeente aan ze waren opgelegd. De activisten deelden flyers uit en gingen in gesprek met passerende reizigers. Het tonen van een spandoek was verboden en dat werd ook duidelijk gemaakt door de marechaussees die de actie nauwlettend in de gaten hielden, toen het toch heel even gebeurde.

Extinction Rebellion-woordvoerder Egbert Born was de actie van vandaag niet de laatste: "We gaan komend jaar met ontzettend veel meer mensen terugkomen naar Schiphol Plaza. Dit is waar de reizigers ons zien en waar het 't meeste pijn doet bij de luchthavenleiding."