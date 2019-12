Onderdelenhuis Zaandam stopt na 111 jaar: "Zal erg emotioneel zijn"

"Het zal toch wel erg emotioneel zijn", zegt de zichtbaar aangeslagen eigenaar. "Het gaat niet in je koude kleren zitten, helaas. Het doet me wat."

Het AKZ Onderdelenhuis is al sinds 1908 een begrip in Zaandam. Alex nam de zaak over van een andere eigenaar. Hij verkoopt er rijwiel-, bromfiets- en auto-onderdelen en accesoires. Winkels als deze bestaan al bijna niet meer, en na 31 december is er dus weer eentje minder.