Vijf mannen aangehouden na inbraak in huis Zwaanshoek

ZWAANSHOEK - De politie heeft vannacht maar liefst vijf mannen aangehouden in verband met een inbraak in een huis in Zwaanshoek.

Dat gebeurde om 4.15 uur op de Bennebroekerweg in Hoofddorp, nadat er eerder in de nacht bij de politie was gemeld dat er in de Goudriaanstraat een inbraak was gepleegd.

Toen de agenten een verdachte auto zagen rijden, hielden ze het voertuig aan. Daarin zaten behalve vijf mannen uit Amsterdam, ook nog inbrekersspullen.

De mannen van 18, 22, 23, 27 en 29 zijn aangehouden.