Gewapende overval op hotel in centrum Amsterdam

AMSTERDAM - Een hotel aan de Raadhuisstraat in het centrum van Amsterdam is vannacht het doelwit geweest van een gewapende overval.

Rond 04.30 uur drong één persoon het hotel binnen om het aanwezige personeel vervolgens te bedreigen met een vuurwapen. De overvaller heeft iets buitgemaakt, maar hoeveel precies, is vooralsnog onbekend.

Bij de overval is niemand gewond geraakt. De politie is met één van de medewerkers van het hotel in gesprek om een signalement van de dader op te stellen. Ook wordt geïnventariseerd of er beelden van bewakingscamera's zijn die kunnen helpen bij het onderzoek.