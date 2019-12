Inbrekers kraken geldautomaat in supermarkt Callantsoog

Inbrekers hebben vannacht een geldautomaat gekraakt in een supermarkt in Callantsoog. Agenten hebben, ondanks inzet van honden en een helikopter, de dieven niet gevonden.

De kraak vond vannacht iets voor 3.00 uur plaats bij de Albert Heijn aan de Schoolstraat in Callantsoog. Het is nog onbekend of men geld heeft buitgemaakt. De Forensische Opsporing doet onderzoek.

Geldautomaten dicht

Geldautomaten zijn de laatste maanden regelmatig het slachtoffer geworden van kraken. Criminelen hadden het vooral gemunt op de automaten die buiten stonden. Deze werden met steeds zwaardere explosieven opengebroken.

Om plofkraken tegen te gaan, zetten alle banken sinds 16 december hun geldautomaten 's nachts uit. Alle automaten die buiten staan, zijn tussen 23.00 uur 's avonds en 07.00 uur 's ochtends buiten werking.