NOORD-HOLLAND - Er zijn op dit moment veel strooiwagens op de weg in de provincie. "Vooral uit voorzorg", zegt NH-weerman Jan Visser.

Het kan namelijk lokaal glad worden in de nacht. Pas dus wel op als je op de fiets stapt, met name in West-Friesland en de kop van Noord-Holland.

Via deze kaart van Rijkswaterstaat kan je zien of er in jouw buurt wordt gestrooid.