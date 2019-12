Burgerwacht Niedorp van start: "Gevoel van veiligheid is het belangrijkste"

NIEUWE NIEDORP - De burgerwacht Niedorp is van start gegaan. Een buurtapp en regelmatig surveillerende bewoners moet de omgeving veiliger maken.

De eerste burgerwachttraining is net achter de rug, laten de deelnemers weten aan NH Nieuws.

Na de oproep voor het project Ogen en Oren van wijkagent Bas Dirkmaat stroomden de reacties binnen. Peje van den Berg uit Nieuwe Niedorp bedacht zich geen moment: "We horen veel berichten over inbraken in omgeving en klein overlast. Met de buurtwacht willen dat proberen terug te dringen."