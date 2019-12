Slimme visboer Arlan ruilt zijn haringkar in de winter in voor een...

HAARLEM - Arlan Berg is een bekend gezicht op de boulevard in Zandvoort. Hij is er bijna het hele jaar in zijn viskraam te vinden, behalve in de wintermaanden, dan bakt hij iets heel anders. "Dit trucje helpt mij de winter door."

NH Nieuws

Hij ruilt namelijk van oktober tot begin januari de kibbeling en haring in voor oliebollen. Een oliebol met uitjes of een appelflap met ravigottensaus laat Arlan achterwegen. "Ik heb er op verzoek wel een paar met oude kaas gemaakt en we hebben nutellabollen, maar naar vis zullen ze absoluut niet smaken", vertelt hij in zijn oliebollenkraam aan de Westergracht. Financiële stress Het is nu het zevende jaar op rij dat Arlan de vis inruilt voor oliebollen. "In deze maanden heb ik gewoon minder passanten in Zandvoort. Dat geeft mij soms financiële stress, of alles wel goed gaat. Dit geeft mij een stuk rust", vertelt hij. Bekijk hier de reportage. Tekst loopt door onder de video.

NH Nieuws