Onderhoud aan tunnels in 2020: IJtunnel eerste maandag van de maand 's nachts dicht

AMSTERDAM - Behalve kades en bruggen zal in Amsterdam ook andere infrastructuur komend jaar flink onder handen moeten worden genomen. Een aantal tunnels gaat meerdere nachten dicht voor onderhoud.

Zo zal de IJtunnel elke maand van 00.00 uur tot 05.00 uur gesloten zijn. Dit gebeurt op elke eerste nacht van zondag op maandag van de maand. Bussen die normaliter naar Amsterdam Centraal rijden, gaan om die reden niet verder dan de pont aan de Buiksloterweg. De Michiel de Ruijtertunnel, die onder het Centraal door loopt, is zeven nachten verspreid over het jaar vanaf 22.30 uur gesloten.

Piet Heintunnel

Ook de werkzaamheden aan de Piet Heintunnel gaan in 2020 door. De tunnel bleek afgelopen jaar niet aan de veiligheidseisen te voldoen en moest eigenlijk gesloten worden. De gemeente kwam tot een gedoogconstructie waarbij alleen het vrachtverkeer tot 2022 wordt geweerd.

Intussen liepen de kosten voor de werkzaamheden aan de tunnel meerdere malen op. In juni werden die op 116 miljoen euro geschat, dat is 69 miljoen meer dan in 2017 werd bedacht. Voor het onderhoud zal de Piet Heintunnel het komend jaar zeventien nachten van 22.30 uur tot 05.00 gesloten zijn.

Meer informatie over wanneer de tunnels precies gesloten zijn, is te vinden op de website van de gemeente Amsterdam.