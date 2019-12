Baasjes slaan alarm: mogelijk hond dood na eten van gif in Heilooërbos

HEILOO - Er is een hond overleden dat die iets had gegeten wat op een pad lag bij de geliefde uitlaatplek Heilooërbos. Mogelijk was het gif.

ARchieffoto's / NH Nieuws

Dat bevestigt de politie aan NH Nieuws. Woordvoerder José van Dijk heeft contact gehad met de dierenpolitie. "Op 12 december heeft een hond iets gegeten en is daarna gestorven." De eigenares van de hond belde de politie en die startte een onderzoek. "De dierenarts meldde dat het mogelijk gif was." Bezorgde baasjes Hondenliefhebbers waarschuwden vorige week ook al op Facebook. 'Ga niet je hond uitlaten in het Heilooërbos. Er zijn twee honden overleden, waarschijnlijk door gif.' Over die tweede hond is bij de politie niets bekend. Wel meldde twee weken geleden een hondeneigenaar aan de politie dat er een twintigtal punaises op de grond in het bos lag. Populaire uitlaatplek Het bos aan de Kennemerstraatweg is een populaire plek om te wandelen en ook honden uit te laten.

Een jaar geleden, in september 2018, waarschuwde Staatsbosbeheer ook al met briefjes dat er gif zou liggen in het bos, op landgoed Nijenburg. Drie honden hadden toen vergiftigingsverschijnselen. De politie adviseert om je hondje goed in de gaten te houden nadat je hem of haar hebt uitgelaten in het bos.

Dier in paniek door vuurwerk Huisdieren hebben het met al die knallen moeilijk tijdens de jaarwisseling. Daarom geven dierenfluiteraar Martin Gaus én Dierenambulance Amsterdam tips: zó blijft je dier rustig tijdens de jaarwisseling 🐶🐱🐰

Lees ook Alkmaar Waarschuwing voor hondenvergif ingetrokken, maar alertheid blijft nodig in Heiloo