GroenLinks dient bijzondere motie in: 'Maak een eigen Malieveld van Schiphol Plaza'

Schiphol Plaza zou een algemene ontmoeting- en demonstratieplek moeten krijgen á la het Malieveld in Den Haag. Dat opmerkelijke voorstel deed de fractie van GroenLinks Haarlemmermeer tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar.

Dat schrijft mediapartner HC Nieuws. Half december was er nog een demonstratie van Greenpeace op het Plaza, het zogeheten Protestival. Hierbij werden tientallen demonstranten door de marechaussee aangehouden. De fracties van GroenLinks en D66 hebben het college schriftelijke vragen gesteld over de rechtsgeldigheid van de arrestaties.

MaliePlaza

Later in de week trad er een douaneorkest op in Schiphol Plaza. Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Maaike Ballieux zou het gebied daarom een bredere functie moeten krijgen voor allerlei openbare activiteiten. Zij bedacht daarvoor de porte-manteau: 'MaliePlaza'.

D66-fractievoorzitter Joost Koomen benadrukte vooral de ludieke strekking van de motie. Volgens hem is het vooral bestemd voor de ideënbus van de luchthaven. Ballieux pleitte voor meer activiteiten op Schiphol Plaza: "Als angst gaat regeren, krijgen we een heel nare samenleving."