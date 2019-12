Weer KLM-Boeing 747 op weg naar slopershamer

SCHIPHOL - KLM heeft vanochtend weer een Boeing 747-400 naar een sloopbedrijf in het buitenland gestuurd. Dit keer is het een 28-jarige jumbo met de naam 'City of Jakarta'. Met het afscheid van dit toestel gaat KLM met nog acht Boeing 747's het jaar 2020 in.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De 'Jakarta' is de tweede Boeing 747 van KLM die deze maand uit de vloot is gehaald en naar een ontmantelingsbedrijf is overgevlogen. Begin december werd een bijna dertig jaar oude 747 naar het Engelse Cotswold gevlogen, waar een specialistisch bedrijf bruikbare onderdelen van het toestel afhaalt en de overblijfselen sloopt. De Boeing 747 van vandaag is naar Teruel in Spanje gebracht. Vanochtend rond 11.30 steeg de 'City of Jakarta' op vanaf de Polderbaan op Schiphol. De Boeing 747 komt bijzonder vroeg los van de baan, dankzij het geringe startgewicht. Normaal vliegen 747's lange afstanden vol passagiers, vracht en brandstof:

NH Nieuws/Doron Sajet

Alle acht overgebleven Boeing 747-400's van KLM zijn tussen de zeventien en dertig jaar oud en worden de komende anderhalf jaar uitgefaseerd. De toestellen worden vervangen door Boeing 787's en 777's, die voor KLM in brandstofverbruik veel gunstiger zijn. KLM-dochter Martinair heeft vier vrachtvarianten van de 747, waarvan met drie nog zeker het komende decennium wordt doorgevlogen. Over de vrachttoestellen van Martinair werd vorig jaar nog het meeste geklaagd. Corendon De afgedankte Boeing 747's van KLM worden bijna allemaal naar vliegtuigkerkhoven of sloopbedrijven in het buitenland overgevlogen. Naast Spanje en Engeland gaan er ook vliegtuigen naar woestijnen in de Verenigde Staten. Twee 747's zijn gesloopt door een bedrijf in Twente. Een jumbo is dichtbij huis gebleven en staat nu in de tuin van het Corendon Hotel in Badhoevedorp.