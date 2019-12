Malou schrijft brief aan bonkende boze buurman: "Het is weekend, seks, nou en?!"

Malou Holshuijsen uit Amsterdam had schoon genoeg van haar buurman, die hard op de muren bonkt als haar andere buren op zaterdagochtend de liefde bedrijven. Ze besloot hem een brief te schrijven, die ze deelde op haar Twitter-account.

Dit is niet voor de "zaterdag-seks-buren, want: lang leve de liefde, en supergoed dat je daarna meteen gaat plassen", benadrukt Malou in haar briefje.

Geïriteerde droplul

Het is namelijk een andere buurman die haar ergert. "Dit briefje is voor de geïrriteerde droplul die zo keihard op de muren slaat. Het is seks, weekend, er wordt geneukt, nou en?!" Ook heeft ze een advies voor hem. "Neem een bak koffie, zet een leuk muziekje op en geniet van je zaterdag."