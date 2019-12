Geluidsboxen in klokkentoren: uniek concert overal in Beverwijk te horen

BEVERWIJK - Het moet zaterdag overal in de stad te horen zijn: het unieke snertconcert van beiaardier Gerda Peters en saxofoniste Sarina Brouwer in de Agathakerk. "Er gaan geluidsboxen de klokkentoren in."

Dennis Mantz

Muzikanten Peters en Brouwer trakteren de bezoekers en inwoners van de stad op muziek van nationale en internationale componisten. "Voor de beiaard en saxofoon samen is dat echt een uitdaging", lacht Peters tegenover NH Nieuws. "Vooral qua geluidstechniek. Dat vanuit de toren geregeld moet worden, want anders is Sarina niet horen. Dat gaat zaterdag versterkt worden met grote geluidsboxen, zodat we allebei in de hele stad te horen zijn." Gerda Peters en Sarina Brouwer tijdens hun generale repetitie boven in de klokkentoren van de Agathakerk.

In het kerkgebouw aan de Breestraat is het optreden vanaf 14:30 uur live te volgen via een groot scherm. De twee muzikanten kijken er al naar uit. Peters: "We hebben er hard voor gewerkt om alles goed te laten verlopen. Wij zijn er klaar voor en hebben er onwijs veel zin in."

