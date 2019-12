'Belgische terrorist plande aanslag op Schiphol'

Jarenlang werkten Franse en Belgische 'terreurspeurders' aan de aanklacht. Het resultaat: een 561-pagina dik dossier, waarin hoofdverdachte Atar wordt genoemd als 'spin in het web achter alle aanslagen die Europa in 2015 en 2016 teisterden'.

De plannen voor een aanslag op de Nederlandse luchthaven worden genoemd in de afgeronde aanklacht die het Franse gerecht heeft opgesteld na lang onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Dat schrijft het Belgische Nieuwsblad .

Volgens de onderzoekers is er geen twijfel dat Brusselaar Oussama Atar de man was die alles vanuit Syrië plande. Atar stond sinds 2014 aan het hoofd van de brigade die binnen IS de terreuraanslagen binnen het kalifaat plande. Later kreeg hij daar de verantwoordelijkheid om aanslagen te plannen buiten Irak en Syrië, dus ook in Europa.

Proces in 2021

Het proces rond de aanslagen in Parijs begint pas in 2021. Van de terroristen die op 13 november in Parijs aanwezig waren, is alleen Salah Abdeslam nog in leven. Ook hoofdverdachte Atar is ondertussen in Syrië om het leven gekomen.