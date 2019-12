Woning beschoten in Hoofddorp: onderzoek in volle gang

HOOFDDORP - De harde klappen die gisteravond werden gehoord in de Hoofddorpse Mary Zeldenruststraat en omgeving waren inderdaad afkomstig uit een vuurwapen.

De politie bevestigt vanochtend dat een woning in de straat tussen 21.45 uur en 22.10 uur beschoten. Aanvankelijk spraken enkele bronnen nog van vuurwerk, maar agenten die gisteravond na de melding naar de straat gingen, 'constateerden dat er daadwerkelijk op een woning was geschoten'. Daarbij zijn geen gewonden gevallen.

Politie rukt uit voor mogelijke schietpartij in Hoofddorp: onderzoek loopt nog

Over een eventueel motief is nog niets duidelijk. De Forensische Opsporing doet sporenonderzoek en verzamelt bewijsmateriaal. De politie zoekt mensen die mogelijk iets gezien hebben. Wie meer weet, wordt gevraagd die informatie te delen met de politie in Hoofddorp.