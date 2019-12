Granaat gevonden op Texels strand: 'Waarschijnlijk pas in nieuwe jaar geruimd'

De vondst is gemeld bij de politie, bevestigt een woordvoerder. De politie heeft op haar beurt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie op de hoogte gebracht.

Een woordvoerder van Defensie laat weten op de hoogte te zijn van de vondst van de granaat, die 15 bij 3 centimeter groot is.

EOD nog niet ter plaatse geweest

"Het ging om een zogeheten C-melding, wat inhoudt dat er geen groot gevaar is", legt ze uit. Vanwege dat minimale risico is de EOD nog niet ter plaatse geweest. "Waarschijnlijk wordt 'ie was na oud en nieuw geruimd."

De kans dat de granaat opnieuw wordt aangetroffen, is volgens de woordvoerder nihil. "Hij ligt goed bedekt."