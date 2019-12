'Winkelketen Blokker eind 2021 weer winstgevend'

NOORD-HOLLAND - Winkelketen Blokker is eind 2021 weer een winstgevend bedrijf. Dat voorspelt Michiel Witteveen, de huidige eigenaar en topman van het concern in een interview met De Telegraaf. Hij zei dat in Nederland geen winkels zullen verdwijnen. België is volgens hem wel een probleem. In januari worden de zaken daar geëvalueerd.

Witteveen nam Blokker in april dit jaar over. De winkelketen doet het volgens hem de laatste drie maanden "significant beter" dan het budget, niet in omzet maar wel in kosten en marge. "We doen minder promotie en verkopen meer producten van het eigen label, waar een hogere marge op zit", legt hij uit in de krant.

Beursgang

In 2018 leed Blokker nog fikse verliezen, van "een paar honderd miljoen". Witteveen sprak eerder de ambitie uit Blokker in 2021 naar de beurs te brengen. Zijn belangrijkste aandeelhouders moeten klanten worden die een soort zegeltjes sparen. "Deze blokjes Blokker kunnen tot 10 procent van de aandelen vertegenwoordigen."