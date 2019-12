Steeds meer mensen klagen over brommende of dreunende toon

NOORD-HOLLAND - De rijksoverheid moet systematisch onderzoek stimuleren en coördineren naar het verschijnsel van bromtonen. Die oproep doet de Stichting Laagfrequent Geluid aan het kabinet. Dit jaar kreeg de Stichting zo'n 650 meldingen binnen van mensen die zeggen last te hebben van een brommende of dreunende toon. De meeste meldingen in onze provincie komen uit de regio's Haarlem, Alkmaar en Amsterdam.

De afgelopen jaren is er aanzienlijk meer geklaagd over brommende tonen, meldt de NOS. Volgens de stichting duidt dit op een groeiend probleem en moet er meer aandacht aan worden besteed.

Concentratieproblemen en hartkloppingen

Ook bij de regionale omroepen en de NOS kwamen afgelopen maanden veel meldingen binnen: na een oproep aan het publiek gaven ruim 3.500 mensen verspreid over heel Nederland aan dat ze last hadden van laagfrequent geluid.

De klachten gaan vaak gepaard met hoofdpijn, slaapproblemen, soms ook concentratieproblemen en hartkloppingen. Voor sommigen is het bestaan bijna ondraaglijk en kunnen ze niet meer werken. Veel mensen voelen zich niet serieus genomen. Het feit dat ze vaak niet weten wat de bron is van de brom of de trillingen, maakt het nog moeilijker verteerbaar.

Bloeddruk

Landelijk gezien lijken de meldingen uit Noord-Holland relatief mee te vallen. Toch zijn er wel degelijk mensen die moeilijk kunnen leven met de brommende geluiden, zoals Mirjam Niemans uit Amsterdam. Ze heeft sinds 2015 last van bromtonen; al vier jaar lang wordt er namelijk in haar straat gewerkt aan de aanleg van grote waterpompen voor een nieuw gemaal. Het is zelfs zo erg dat ze aan de medicijnen zit en haar bloeddruk gestegen is. "Het is niet alleen een geluid, je voelt het ook in je lichaam."

Lies Jonkman weet nog precies wanneer haar klachten begonnen: op 6 november 2011. "Van het ene op het andere moment hoorde ik een brom, een zware dreun en voelde ik trillingen in mijn lijf. Ik woonde destijds in Almere en dacht in eerste instantie dat het kwam door een nieuw aangelegde pijpleiding van Almere naar Amsterdam door het IJ-meer. In het begin zijn er metingen gedaan maar er werd niets gevonden."

Wijk aan Zee

In Wijk aan Zee zijn bewoners bang voor een brommende toon door de komst van een transformatorstation op het terrein van Tata Steel. Bewoners willen dat TenneT er alles aan doet om een hinderlijke bromtoon te voorkomen. TenneT is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de aanleg van het station. Ze eisen constructieve maatregelen voordat de bouw begint zodat het laag frequente geluid hun niet zal bereiken.