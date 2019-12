Eigenaren kunstgrasvelden met vervuilende rubberen korrels riskeren torenhoge boetes

Eigenaren van kunstgrasvelden riskeren duizenden euro's boete, omdat rubberkorrels het milieu vervuilen. Dat meldt Trouw . Via de schoenen en kleding van spelers, en ook door wind en regen, komen deze korrels terecht op de grond buiten het speelveld.

Kunstgras mijden of niet? "Je laat je kinderen daar natuurlijk niet op spelen"

De rubberkorrels bevatten zink, minerale olie en kobalt die, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM, schade toebrengen aan de bodem en het grondwater. Omdat het verboden is de bodem te vervuilen, hebben beheerders van kunstgrasvelden de plicht ervoor te zorgen dat de rubberkorrels zich niet verspreiden.

Boete van 10.000 euro

Wegens het niet naleven van deze plicht is de beheerder van sportvelden van de gemeente Enschede vorige week door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een boete van 10.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Bij de Enschedese voetbalvereniging Vogido bleken de korrels tot op 15 meter van het speelveld in de bermen te liggen.

Recycling Netwerk spreekt van een 'baanbrekend' vonnis, dat gevolgen heeft voor beheerders van alle ruim tweeduizend kunstgrasvelden in Nederland.