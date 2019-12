Bestelbus met inbrekers crasht tijdens ontsnappingspoging in Cruquius

CRUQUIUS - Er is vanavond een persoon aangehouden na een inbraak bij een winkelcentrum in Cruquius. De twee inbrekers waren op de vlucht geslagen met een bestelbus, maar die crashte.

De andere inbreker is nog voorvluchtig.

Ze braken rond 18:00 uur in bij een bedrijfspand. Daarna sloegen ze op de vlucht met de blauwe bestelbus (foto).

Weiland

Agenten kwamen vanuit tegengestelde richting en blokkeerden de weg. Daarop stuurde de bestuurder het voertuig de greppel in. Een van de daders rende een weiland in, maar kon snel worden aangehouden.

Er is onder meer met een politiehelikopter gezocht en met honden. De bus is in beslag genomen voor onderzoek. De politie is nog steeds op zoek naar de tweede dader.

Donkere dagen

De politie waarschuwt in deze periode dat inbrekers éxtra actief zijn. Er was vorige week een stijging te zien in het aantal inbraken in de provincie. 'Ze vinden voornamelijk plaats in de donkere uren'.